Конкурс на частоты в Березниках выиграли радио «Монте-Карло» и «Соль ФМ»

На минувшей неделе состоялось заседание федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию. Коллегиальный орган провел конкурс на получение права на наземное эфирное радиовещание, в том числе на территории Березников. Речь идет о частотах 92,1 МГц и 92,9 МГц.

На первый лот заявились ООО «Старсмедиа» (радио «Ваня»), ООО «РКТ» (радио «Пермяк»), ООО «Мега-Медиа» (радио «Соль ФМ»), ООО «Радиостанция “Евразия классика”» (радио «Монте-Карло») и ООО «Медиа-Центр» (радио «Маруся-ФМ»). В результате наибольшее число голосов членов комиссии — девять — получила заявка компании, управляющей радио «Соль ФМ». По мнению комиссии, «Мега-Медиа» представила лучшую концепцию радиовещания.

На частоту 92,9 МГц заявки направили те же претенденты. В итоге восемь членов комиссии проголосовали за концепцию ООО «Радиостанция «Евразия классика».