Маркетплейсам запретили хранить пиротехнику в ПВЗ в жилых домах

Маркетплейсам запретили хранить и выдавать в пунктах выдачи заказов (ПВЗ), которые находятся в жилых домах, пиротехнику и легковоспламеняющиеся жидкости.

«Маркетплейсам даны соответствующие поручения о запрете хранения и выдачи пиротехнических изделий, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (за исключением медицинских изделий, косметической продукции)»,— сообщила пресс-служба МЧС ТАСС.

Решение принято по итогам заседания комиссии по созданию условий саморегулирования в электронной торговле. В МЧС пояснили, что хранение пиротехники и горючих жидкостей в жилых домах в случае пожара осложнит его тушение и может угрожать жизням людей.