В Финляндии из-за шторма без электричества остались 180 тысяч домохозяйств

Обрушившийся на Финляндию шторм Ханнес стал причиной крупнейшей за последние десять лет аварии в энергосетях, сообщает Yle.

По данным оператора Elenia, ураганный ветер повалил сотни деревьев, оборвал линии электропередачи и нарушил работу транспорта. Пик отключений пришелся на вечер субботы, когда без электричества остались около 180 тыс. домохозяйств. К утру воскресенья без электричества оставалось более 105 тыс. абонентов.

Шторм вызвал свыше тысячи инцидентов на западном побережье, с которыми пришлось справляться аварийным службам, отмечает Yle. Была нарушена работа финских аэропортов. В соседней Швеции шторм привел к отмене поездов и паромов, а также временному закрытию мостов.