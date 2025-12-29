В ГК «Титан» подвели итоги года работы в химической отрасли

Группа компаний «Титан» завершила 2025 год, закрепив за собой устойчивые позиции на рынке мало- и среднетоннажной химии, а также реализовав ключевые инвестиционные проекты.

Фото: Предоставлено пресс-службой АО «ГК «Титан»

По данным Минпромторга России, химическая отрасль в 2025 году сохранила темпы роста: за последние десять лет объем отгрузки за год увеличился более чем втрое и достиг 8,7 трлн рублей. На фоне запуска нацпроекта «Новые материалы и химия» сегмент мало- и среднетоннажной химии показал рост на 80% с 2020 года – до 420 млрд рублей.

В 2025 году в отрасли введено в эксплуатацию более двадцати новых производств. В том числе и производство микронизированных силикагелей и стабильных силиказолей компании «РусСилика» (входит в ГК «Титан»). Кроме того, в ноябре крупнейший актив ГК «Титан» завод «Омский каучук» ввел в эксплуатацию производство низкомолекулярного реакционного полиизобутилена мощностью 10 тыс. тонн в год. Проект реализован на основе собственной технологии. Реализация данных проектов позволяет закрыть критическую зависимость страны от импорта.

Значительное внимание в холдинге в уходящем году было уделено развитию науки и новых технологий на базе инжинирингового центра Группы компаний. В настоящее время специалисты центра работают над реализацией 10 проектов по созданию импортозамещающей продукции.

Основными ориентирами в отрасли в 2026 году остаются глубокая переработка сырья, ориентация на продукцию с высокой добавленной стоимостью, цифровизации производства, а также развитие кооперации с российскими научными центрами.

Михаил Сутягинский, Председатель Совета директоров ГК «Титан»:

«Химическая промышленность играет стратегическую роль в обеспечении экономического суверенитета страны и демонстрирует устойчивый рост, несмотря на глобальные вызовы. Уходящий 2025 год стал для ГК «Титан» годом возможностей. Холдинг не только укрепил свои позиции, но и запустил новые критически важные для страны производства. Уверен, 2026 год принесет отрасли дальнейшее укрепление позиций, благодаря инвестициям в проекты в рамках нацпроекта «Новые материалы и химия» и развитию несырьевого экспорта. При этом наша стратегия остается неизменной - это инвестиции в новые технологии и бескомпромиссное качество, что является нашим ключевым преимуществом».

АО «ГК «Титан»