Дмитриев: поджигатели войны впали в панику после разговора Путина и Трампа

Спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев заявил, что «поджигатели войны впали в панику» после разговора президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа.

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Поджигатели войны в панике после телефонного разговора Путина и Трампа»,— написал господин Дмитриев в соцсети Х. Он также указал, что Владимир Путин принял предложение президента США продолжить доработку мирных соглашений в рамках совместных рабочих групп.

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что Владимир Путин и Дональд Трамп созвонились для обсуждения урегулирования конфликта на Украине перед встречей президента США с Владимиром Зеленским. По его словам, будут созданы две рабочие группы — по вопросам безопасности и вопросам экономической сферы.