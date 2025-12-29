Метро Нью-Йорка переходит на бесконтактную систему оплаты

С 1 января 2026 года метро Нью-Йорка переходит на OMNY — бесконтактную систему оплаты, которая позволит пассажирам оплачивать проезд с помощью банковских карт, телефонов или других смарт-устройств. Новая система заменит транспортную карту MetroCard, используемую с 1994 года, пишет Associated Press.

По информации Управления пассажирского транспорта Нью-Йорка, бесконтактная оплата позволит ежегодно экономить не менее $20 млн на расходах, связанных с выпуском MetroCard и обслуживанием магнитных считывающих устройств для нее.

Карточки MetroCard на протяжении более чем 30 лет считались одним из неофициальных символов Нью-Йорка и являются предметом коллекционирования. Проездные время от времени выходили ограниченными сериями с изображениями, посвященными спортивным и культурным событиям, запуску новых сериалов или знаменитым людям.

Влад Никифоров