Туск и Навроцкий устроили перепалку в соцсети Х после слов об угрозе с Запада

Премьер-министр Польши Дональд Туск и президент страны Кароль Навроцкий вступили в перепалку в соцсети X после слов господина Навроцкого о том, что Запад представляет угрозу для Польши.

«Президент Навроцкий снова назвал Запад главной угрозой для Польши. В этом суть спора между антиевропейским блоком (Навроцкий, Браун, Ментцен, ПиС) и нашей коалицией. Спор смертельно серьезен, спор о наших ценностях, безопасности, суверенитете. Восток или Запад»,— написал Дональд Туск в соцсети Х.

В ответ на публикацию премьер-министра господин Навроцкий ответил, что ему «трудно поверить», что они оба заканчивали исторический факультет. Президент предположил, что премьер намеренно ищет конфликт, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.

Ранее Кароль Навроцкий заявил о готовности Польши защищать западные границы. По его словам, несмотря на то, что страна ориентирована на Запад, она готова отстаивать свои рубежи.