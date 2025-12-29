Гурманские будни

Итальянская суть

Шеф Мауро Панебьянко, почти два десятилетия руководивший кухней легендарной Cantinetta Antinori, покинул пост, чтобы открыть собственное дело. Ресторан Essenza by Mauro Panebianco располагается в тихом Леонтьевском переулке напротив сквера Муслима Магомаева.

Мауро Панебьянко



Essenza в переводе с итальянского означает «сущность» или «суть», что точно отражает философию шефа. Панебьянко всегда стремился к чистоте вкуса и эмоциональной подаче. Новый проект получился именно таким — цельным, зрелым, уверенным. Видно, что Мауро вынашивал свой замысел давно. Интерьер строгий и лаконичный, «мужской». Помещение унаследовано от предыдущего ресторана, просуществовавшего недолго, но шеф решил не вмешиваться в дизайн. И не прогадал: в Essenza внимание сосредоточено не на декорациях, а на еде, вине и атмосфере итальянского ristorante di famiglia, когда каждый гость — как свой. Ресторан работает всего две недели, но тестового режима ему, очевидно, не потребовалось. Сервис отлажен, меню компактное, но продуманное.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Следующая фотография 1 / 4

Кухня — средиземноморская с итальянским акцентом. За последние десять лет итальянская гастрономия в Москве переживает ренессанс: сюда приезжают опытные шефы из разных регионов Италии, привозя не только классику, но и современное авторское прочтение. Почти каждый ресторан с итальянским шефом можно назвать персональным высказыванием, и Essenza не исключение. За 20 лет в Москве Панебьянко изучил вкусы горожан досконально. Но он не подстраивается, напротив, стремится расширить гастрономический горизонт, предлагая новые впечатления. Рыба и морепродукты поступают из Марокко и с Русского Севера, но и мясо займет достойное место. В меню, к примеру, вскоре появится японская мраморная говядина вагю — напоминание о премиальном статусе ресторана. Со 2 января шеф обещает полную версию меню, включая несколько видов пиццеты. Среди актуальных позиций — карпаччо из сырых красных сицилийских креветок с малиной и страчателлой: тончайшие слайсы креветок сбрызгивают соусом цитронет, оттеняя сладость (3 тыс. руб.). Перуанское севиче из тунца Мауро трактует по-своему, убирая излишнюю кислоту и добавляя имбирную остроту, которая подчеркивает вкус рыбы (2,6 тыс. руб.). Запеченные баклажаны тимбало — облегченная версия классического пармиджано в соусе из томатов конфи (входит в сет из трех блюд за 6 тыс. руб.).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Карпаччо из осьминога Авторский севиче из тунца с бобами и авокадо Тар-тар из сицилийских красных креветок Вителло тоннато Тортелли с креветками и сыром рикотта в соусе из цветков цукини Авторский тирамису по семейному рецепту Мауро Панебьянко Следующая фотография 1 / 6 Карпаччо из осьминога Авторский севиче из тунца с бобами и авокадо Тар-тар из сицилийских красных креветок Вителло тоннато Тортелли с креветками и сыром рикотта в соусе из цветков цукини Авторский тирамису по семейному рецепту Мауро Панебьянко

Из горячего — тортелли с креветками и страчателлой: эластичное тесто на большом количестве желтков, цветки цуккини, тонкий бульон из утки (в сете из трех блюд за 7,5 тыс. руб.). Или томленая говяжья щечка с насыщенным соусом из вина «Порту» с кофе и сморчками — плотное блюдо, торжество зимнего вкуса (также блюдо из сета). Уже на следующей неделе в меню появится козленок капретто, запеченный с травами и артишоками, как принято в деревенских тратториях Северной Италии. На десерт — тирамису по семейному рецепту Мауро: без изысков, но с идеальным балансом крема, кофе и какао (950 руб.).

Леонтьевский переулок, дом 14 Ежедневно, с 12:00 до 23:00

Золотая трилогия

Красиво закончить год, поставив элегантную гастрономическую точку, предлагают в ресторане Grand Cru — здесь мишленовский шеф Давид Эммерле представил обновленную версию своего мини-сета высокой кухни Pepite. Фарфоровая посуда из лиможского фарфора Raynaud, стилизованная под золотой самородок (pepite), раскрывается на три яруса, подчеркивая структуру гастрономической трилогии: три крошечные закуски, словно ювелирные миниатюры, и бокал шампанского. Внутри скрываются меренга из тыквы с террином фуа-гра и муссом из краба, приправленная щучьей икрой; волокна краба с луком конфи под тестом фило со сливочным маслом и инжиром; горячий вонтон с маскарпоне, пюре из тыквы и эскалопом из фуа-гра под трюфелем и соусом из черной смородины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Pepite краб и фуагра

Pepite краб и фуагра



Мини-сет Pepite скорее гастрономический эскиз, чем ужин, но в нем видно умение мастера собрать разные ингредиенты в единую картину — легкую, праздничную и абсолютно французскую. Стоимость сета — 3950 руб. без напитков.

Малая Бронная улица, дом 22, строение 2 Ежедневно, винотека с 12:00 до 23:00, ресторан с 13:00 до 0:00

Ольга Карпова