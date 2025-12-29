Абрамович отказался передавать Украине средства от продажи «Челси»

Представители российского миллиардера Романа Абрамовича заявили, что средства от продажи футбольного клуба «Челси» не могут быть переданы благотворительному фонду в поддержку Украины, пока правительство британского острова Джерси не прекратит расследование и судебный иск в отношении миллиардера.

Романа Абрамович

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Романа Абрамович

Как пишет The Times, речь идет о передаче £1,4 млрд из всех £2,35 млрд, полученных от продажи «Челси». Издание добавило, что господин Абрамович намерен проигнорировать требования британского премьер-министра Кира Стармера о выделении всех средств от продажи «Челси» до 17 марта.

The Times уточняет, что миллиардер нанял команду юристов для участия в судебном процессе. Среди них — экс-советник президента США Дональда Трампа Эрик Хершманн. Миллиардер намерен подать иск на сумму около £2,5 млн.

Вырученные от продажи «Челси» £2,35 млрд, а также £150 млн процентов, были заморожены на банковском счете компании Романа Абрамовича Fordstam Ltd с 2022 года. Всего суды Джерси заморозили более £5,3 млрд из состояния миллиардера.