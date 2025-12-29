Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Абрамович отказался передавать Украине средства от продажи «Челси»

Представители российского миллиардера Романа Абрамовича заявили, что средства от продажи футбольного клуба «Челси» не могут быть переданы благотворительному фонду в поддержку Украины, пока правительство британского острова Джерси не прекратит расследование и судебный иск в отношении миллиардера.

Романа Абрамович

Романа Абрамович

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Романа Абрамович

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Как пишет The Times, речь идет о передаче £1,4 млрд из всех £2,35 млрд, полученных от продажи «Челси». Издание добавило, что господин Абрамович намерен проигнорировать требования британского премьер-министра Кира Стармера о выделении всех средств от продажи «Челси» до 17 марта.

The Times уточняет, что миллиардер нанял команду юристов для участия в судебном процессе. Среди них — экс-советник президента США Дональда Трампа Эрик Хершманн. Миллиардер намерен подать иск на сумму около £2,5 млн.

Вырученные от продажи «Челси» £2,35 млрд, а также £150 млн процентов, были заморожены на банковском счете компании Романа Абрамовича Fordstam Ltd с 2022 года. Всего суды Джерси заморозили более £5,3 млрд из состояния миллиардера.

Новости компаний Все