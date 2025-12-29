Трех жителей Свердловской области обвинили в подготовке к теракту

Трех жителей поселка Верхнее Дуброво Свердловской области обвинили в подготовке теракта (ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК РФ). 27 декабря их включили в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Как пишет «КП-Екатеринбург», речь идет о членах одной семьи: двух братьях и сестре — Артеме, Алексее и Татьяне Назаровых. Судья Верх-Исетского суда Анна Щелконогова отправила их под арест до 10 февраля. Фигурантам дела грозит до 18 лет лишения свободы.

По информации «ФедералПресс», уголовное дело ведут следователи из Москвы. Обвиняемые пытались обжаловать решение суда об аресте, но им отказали.