Хоккеисты «Лады» в серии буллитов уступили «Авангарду» в матче КХЛ
В Омске 28 декабря 2025 года на стадионе «Джи-Драйв-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между местным «Авангардом» и тольяттинской «Ладой». Основное время игры закончилось со счетом 3:3. «Авангард» вырвал победу в серии буллитов.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Коллектив из Самарской области трижды выходил вперед, но хозяева отыгрыаались. В составе тольяттинцев отличились Иван Савчик, Артур Тянулин и Андрей Алтыбармакян.
«Лада» с 26 очками замыкает турнирную таблицу Западной конференции КХЛ. «Авангард» с 55 баллами располагается на второй позиции в Восточной конференции.