СКА уступил «Сочи» 4:8 в гостевом матче КХЛ

Петербургский СКА проиграл ХК «Сочи» со счетом 4:8 в матче регулярного чемпионата КХЛ, который прошел 28 декабря на стадионе «Большой» в Сочи.

Фото: ХК СКА

У хозяев дубль оформил Сергей Попов, также отличились Матвей Гуськов, Рафаэль Бикмуллин, Роман Максимов, Денис Венгрыжановский, Макс Эллис и Николай Поляков. У СКА шайбы забросили Брендан Лайпсик, Сергей Плотников и дважды Матвей Поляков.

После матча СКА с 45 очками в 38 играх занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, «Сочи» (28 очков, 37 матчей) — десятое. Следующую игру СКА проведет 30 декабря с «Шанхайскими Драконами», «Сочи» 3 января примет «Нефтехимик».

Артемий Чулков