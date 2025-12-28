«Сталевары» не позволили взять реванш

Хоккейный клуб «Ижсталь» обыграл «Омские Крылья» в заключительном матче домашней серии на ВХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «сталеваров». Этот год «Ижсталь» завершает на шестой строчке рейтинга регулярного чемпионата. Выездная серия откроется уже 6 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь» Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь»

Хоккеисты «Ижстали» прервали победную серию «Омских Крыльев» в рамках Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) из четырех матчей подряд, обыграв приезжий коллектив со счетом 3:2. Встреча прошла сегодня вечером в Ижевске, сообщает пресс-служба «сталеваров». Напомним, в ноябре ижевская команда обыграла «Омские Крылья» на выезде со счетом 2:1.

Ижевская команда активно начала игру: уже через шесть минут после первого вбрасывания нападающий «Ижстали» Петр Яковлев оформил первую шайбу с угла в дальнюю девятку. На 12-ой минуте форвард «сталеваров» Кирилл Пукело вписал еще одну шайбу в ворота гостей, увеличив преимущество в игре.

«На 16-й минуте шайба залетела в ворота Григория Волкова (голкипер “Ижстали”— “Ъ-Удмуртия”). Однако в результате видеопросмотра было определено, что шайба заброшена вне игры, гол не засчитан»,— говорится в сообщении. Первый период закончился со счетом 2:0 в пользу ижевского коллектива.

Во втором периоде «Омские крылья» смогли сравнять счет, забросив две шайбы «сталеварам» на 31-32 минуте матча. Исход встречи решился на 49-й минуте встречи: Кирилл Пукело оформил дубль на контрвыпаде. Итоговый счет — 3:2 в пользу «сталеваров».

«Хорошо отыграли. Качественно, особенно первый и третий период. Поблагодарил команду за чудесный труд и волю к победе»,— отметил на пресс-подходе главный тренер «Ижстали» Рамиль Сайфуллин. Он добавил, что сейчас у команды будет четыре выходных. «После Нового года соберемся, несколько тренировочных дней и отправимся в поездку»,— сказал тренер.

Главный тренер ХК «Омские Крылья» Луи Робитайл рассказал, что игроки «поздно проснулись и провалили старт матча»: «Во втором периоде были хороши. Однако, чтобы выигрывать, надо играть все 60 минут». Отдельно Луи Робитайл похвалил ижевского вратаря, отметив, что «он удержал команду в решающие моменты матча».

Для «Ижстали» год завершился 24 выигрышами из 38 проведенных матчей в сезоне 2025/2026, согласно данным таблицы ВХЛ. «Сталевары» занимают шестое место в рейтинге, в активе команды 51 очко. Победа над «Омскими Крыльями» принесла им три поинта.

Выездная серия ижевского коллектива начнется уже 6 января. Первым оппонентом станет воронежский «Буран».

Владислав Галичанин