Порыв водопровода в Ижевске локализован, под отключение попал жилой дом

Порыв чугунного водопровода диаметром 20 см на улице Короткова в Ижевске локализован, на месте излива воды работают аварийная бригада «Ижводоканала» и дорожная техника, устраняющая наледь на проезжей части. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Под отключение попали жилой дом по улице Петрова, 24. В 20.00 во дворе дома будет установлена автоцистерна с водой. Ремонтно-восстановительные работы на этом участке продолжаются», — говорится в сообщении. Движение троллейбусов по улице Петрова открыто.