В Татарстане в 2025 году прекратили работу 57 отделений банков

В 2025 году Татарстан попал в список регионов, где закрылось больше всего банковских офисов. За год в республике прекратили работу 57 отделений банков, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные ЦБ РФ.

Наибольшее сокращение числа банковских офисов за этот период наблюдалось в Краснодарском крае, где закрыто 99 отделений, и в Республике Крым (88 отделений). Также значительное уменьшение количества отделений зафиксировано в Оренбургской области (65), Санкт-Петербурге (65) и Башкирии (63).

В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре за год закрылось 59 отделений, в Воронежской области — 50, в Волгоградской области — 49, а в Пермском крае — 48 отделений.

Влас Северин