В Белоруссии ожидают рекордного товарооборота с Россией на $60 млрд в 2025 году

Посол Белоруссии в Москве Александр Рогожник сообщил, что товарооборот двух стран в 2025 году превысит $60 млрд.

«Этот год - очередной рекордный год,— сказал господин Рогожник (цитата по "БелТА").— Я надеюсь, мы закончим 2025 год с более $60 млрд».

Дипломат подчеркнул, что санкции почти не влияют на торговое взаимодействие двух стран. Он рассказал, что в этом году Белоруссии удалось добиться высоких показателей по поставкам продуктов в Россию. Посол сообщил, что белорусские производители «вышли на прямые контракты со всеми крупными торговыми сетями», также решен «вопрос доступа в эти сети товаров легкой промышленности». Поставленная президентом Александром Лукашенко задача «по ликвидации тех посреднических звеньев» решена, подчеркнул он.