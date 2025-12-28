Раифский Богородицкий мужской монастырь в Зеленодольском районе Татарстана планируют расширить до границ, существовавших в начале XX века. Об этом сообщил глава района Михаил Афанасьев в своем Telegram-канале.

В Татарстане хотят расширить Раифский монастырь до границ начала XX века

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Проект предполагает создание музейного комплекса, охватывающего историю российского государства с VIII века.

Параллельно с этим ведется строительство ледового городка и снежных скульптур для туристов. Администрация района готовит дополнительную парковку для посетителей монастыря.

