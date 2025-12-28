В Татарстане хотят расширить Раифский монастырь до границ начала XX века
Раифский Богородицкий мужской монастырь в Зеленодольском районе Татарстана планируют расширить до границ, существовавших в начале XX века. Об этом сообщил глава района Михаил Афанасьев в своем Telegram-канале.
В Татарстане хотят расширить Раифский монастырь до границ начала XX века
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
Проект предполагает создание музейного комплекса, охватывающего историю российского государства с VIII века.
Параллельно с этим ведется строительство ледового городка и снежных скульптур для туристов. Администрация района готовит дополнительную парковку для посетителей монастыря.