В Ижевске изменено движение троллейбусов после порыва водопровода

В Устиновском районе Ижевска произошел порыв чугунного водопровода диаметром 20 см. Сотрудники «Ижводоканала» его локализуют. Движение троллейбусов № 7, №10 и №14 организовано по другим маршрутам. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

К месту происшествия направлена дорожная техника для устранения наледи. Маршруты троллейбусов организованы следующим образом:

Троллейбус №7. Центр — Пушкинская — Дзержинского — Автозавод и обратно.

Троллейбусы №10 и №10Д. Поселок Машиностроителей — Новоажимова — Карла Либкнехта — Орджоникидзе — Молодежная — Труда и обратно.

Троллейбус №14. Кузебая Герда — Новоажимова — Карла Либкнехта — Удмуртская — Дзержинского — Автозавод и обратно.

Владислав Галичанин