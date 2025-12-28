«Нефтехимик» победил «Торпедо» в матче КХЛ со счетом 5:0

Нижнекамский хоккейный клуб «Нефтехимик» одержал победу над нижегородским «Торпедо» в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги, завершив игру со счетом 5:0.

Встреча состоялась на «Нефтехим Арене» в Нижнекамске.

Первый гол за «Нефтехимик» забил Артем Сериков на 22-й минуте. Во втором периоде Григорий Селезнев увеличил преимущество хозяев. В третьем периоде Андрей Белозеров дважды поразил ворота соперника, а Григорий Селезнев оформил дубль.

«Нефтехимик» выиграл у «Торпедо» во второй раз в текущем сезоне. Следующий матч нижнекамский клуб проведет 3 января на выезде против «Сочи». Начало игры запланировано на 17:00 мск.

Влас Северин