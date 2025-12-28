Казанский УНИКС обыграл «Уралмаш» со счетом 100:91

Казанский баскетбольный клуб УНИКС одержал победу над екатеринбургским «Уралмашем» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счетом 100:91 (17:31, 27:25, 19:17, 28:27).

Наиболее результативными игроками в составе УНИКСа стали Маркус Бингэм (21 очко и 10 подборов), Дишон Пьер (20 очков, 13 подборов и 5 передач), Дмитрий Кулагин (15 очков), Джален Рейнольдс (14 очков) и Алексей Швед (12 очков).

Казанская команда продолжает удерживать вторую позицию в турнирной таблице. Первое место занимает ЦСКА.

Следующий матч УНИКС запланирован на 4 января. Соперником станет «Локомотив-Кубань», игра пройдет в Краснодаре в 16:30.

Влас Северин