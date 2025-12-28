Папа римский передал Украине 100 тыс. порций супа

Папа римский Лев XIV передал Украине 100 тыс. порций супов быстрого приготовления с курицей и овощами. Три грузовика с гуманитарной помощью были направлены по случаю католического праздника Святого Семейства, который отмечается 28 декабря, сообщает Vatican News.

Фото: Пресс-служба Святого Престола

Супы предоставил южнокорейский производитель лапши быстрого приготовления Samyang Foods. Кардинал Конрад Краевский отметил, что понтифик «не только молится за мир, но и хочет быть рядом с семьями, которые страдают».

23 декабря Лев XIV призвал к 24-часовому перемирию на католическое Рождество. Накануне праздника понтифик предоставил финансовую помощь различным странам, охваченным вооруженными конфликтами, сообщала пресс-служба Святого престола.