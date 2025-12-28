FT предсказала ренессанс в экономике ЕС после завершения конфликта на Украине

Экономический рост в Европе может возобновиться в 2026 году при условии завершения конфликта на Украине. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на опрос, проведенный среди 88 экономистов. Издание описывает потенциальные перспективы как «европейский ренессанс» и «положительный цикл».

После завершения боевых действий можно ожидать снижения цен на энергоносители, роста инвестиций и торговли, полагают эксперты FT. При этом они считают, что позитивные изменения возможны только в том случае, если мир будет достигнут на приемлемых для Украины условиях.

Собеседники FT прогнозируют рост ВВП еврозоны в районе 1,2% в 2026 году и ускорение до 1,4% в 2027-м.