Первый в мире шеститонный конвертоплан совершил полет в Китае

Первый в мире конвертоплан весом 6 тонн Lanying R6000 совершил полет в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Об этом сообщает агентство «Синьхуа». Воздушное судно разработано китайской United Aircraft.

Фото: Xinhua Фото: Xinhua

Двигатель создан китайской AERO Engine Corporation. Полезная нагрузка Lanying R6000 — 2 тонны. Максимальная крейсерская скорость — 550 км/ч, то есть примерно вдвое больше, чем у вертолетов. Дальность полета — около 4 тыс. км (в четыре раза больше вертолетов) на высоте до 7620 м (вдвое больше вертолетов).

Конвертоплан предназначен для авиаперевозок между городами, водой и горными районами, пишет Global Times. Кроме того, Lanying R6000 будет использоваться при чрезвычайных ситуациях, тушении пожаров, для перевозки медперсонала, полицейского патрулирования и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Конструкция конвертоплана позволяет плавно переключаться между режимами вертикального взлета и посадки и высокоскоростного горизонтального полета. Крылья и лопасти Lanying R6000 могут складываться, что уменьшает его занимаемую площадь во время стоянки.