В Башкирии автобус с 10 пассажирами съехал в кювет и врезался в дерево

В Салавате рейсовый автобус ПАЗ съехал с дороги и столкнулся с деревом, сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии. В автобусе находилось 10 человек. Судя по кадрам Госавтоинспекции и МЧС, автобус принадлежит АО «Башавтотранс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции Башкирии Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции Башкирии

По данным МЧС, инцидент произошел на Зеленой улице, тогда как пресс-служба прокуратура сообщает о Первомайской улице: в пресс-релизе ведомства говорится, что автобус следовал по маршруту Ишимбай — Салават. Три человека — водитель и два пассажира — с травмами доставлены в местную больницу. По уточненным данным МЧС, самостоятельно в больницу за помощью обратились двое детей

На место происшествия прибыл исполняющий обязанности прокурора Салавата Александр Стрельников. Надзорное ведомство в числе прочих проверит содержание дорог в зимний период. В 19:21 по местному времени пресс-служба Следственного управления СКР по Башкирии сообщила о возбуждении уголовного дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Идэль Гумеров