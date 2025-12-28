Дорожные ограничения начнут действовать в трех районах Петербурга 29-31 декабря

В трех районах Санкт-Петербурга с 29, 30 и 31 декабря будут введены ограничения движения. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

В Кировском районе с 29 декабря 2025 года по 27 января 2026 года в связи со строительством водопровода ограничат движение по улице Маршала Казакова на участке от проспекта Стачек до проспекта Маршала Жукова.

В Приморском районе с 29 декабря 2025 года по 28 декабря 2026 года закроют движение по Торопецкой улице в поселке Шушары — от Северской улицы до тупика. Объезд организуют по Изборской и Ростовской улицам.

В Петроградском районе из-за работ по размещению временных ограждений и пешеходной галереи 30 декабря 2025 года на один день ограничат движение у дома 8, литера А по Средней Колтовской улице.

Кроме того, с 31 декабря 2025 года по 20 сентября 2028 года ограничения введут на участках Петергофской улицы от Малой Зелениной до Пионерской улицы и Пионерской улицы от Петергофской до Гдовской улицы.

Артемий Чулков