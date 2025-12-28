В Сызранском районе Самарской области столкнулись несколько большегрузов

В Сызранском районе Самарской области вчера, 27 декабря, столкнулись несколько большегрузов, сообщили в областном ГУ МВД.

По данным полиции, в 14:00 40-летний водитель Sitrak в составе с полуприцепом двигался по 904 км автодороги М-5 «Урал» в направлении Москвы. Водитель не выбрал безопасную дистанцию до автомобиля АФ 579900-02 и столкнулся с ним. Полуприцеп изменил траекторию движения и столкнулся с автомобилем Mercedes, а затем с камазом в составе с полуприцепом под управлением 58-летнего мужчины, который двигался во встречном направлении. Камаз после столкновения съехал в кювет. Водитель госпитализирован.

Сабрина Самедова