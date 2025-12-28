Главе СК доложат о причинах нерасселения аварийного дома в Челябинске

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Челябинской области Константину Правосудову доложить о причинах нерасселения аварийного дома в региональном центре, сообщает пресс-служба госоргана.

Жалобу в СК подали жильцы дома на улице Новороссийская. По их данным, двухэтажное здание 1948 года постройки еще в 2021 году признали аварийным. Новое жилье собственникам до сих пор не предоставили. Они вынуждены находиться в доме, где разрушаются несущие конструкции и потолочные перекрытия. Кроме того, в здании изношены инженерные системы, что приводит к регулярным авариям и затоплению подвала. Обращения в различные инстанции результатов не принесли.

В СУ СКР по региону возбуждено уголовное дело.