В Энгельсе Саратовской области 28 декабря подросток получил травмы в результате взрыва петарды. По информации прокуратуры региона, инцидент произошел на ул. Тельмана во время игры.

В Энгельсе подросток пострадал из-за взрыва петарды

Фото: Общественное мнение, Коммерсантъ В Энгельсе подросток пострадал из-за взрыва петарды

Фото: Общественное мнение, Коммерсантъ

Взрыв произошел непосредственно в руках несовершеннолетнего. Его доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Прокуратура Энгельса проводит проверку обстоятельств и причин произошедшего. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ольга Симонова