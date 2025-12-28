Трех подростков увезли в больницу после ДТП на трассе в Удмуртии

Три подростка пострадали при столкновении автомобилей «ВАЗ 2113» и «Дэо Нексиа» на федеральной трассе в Малопургинском районе Удмуртии. Об этом сообщает 1-й отдел Госавтоинспекции республики.

ДТП произошло вечером 27 декабря. По предварительным данным, 45-летний водитель «Дэо Нексиа» выехал на встречную полосу без цели обгона, где столкнулся с «ВАЗ 2113», которым управлял 15-летний подросток.

Внутри «ВАЗ 2113» помимо водителя находились 17-летние юноша и девушки. Все несовершеннолетние получили травмы различной степени тяжести, они госпитализированы.

«Следует отметить, что ремнями безопасности пристегнуты они не были»,— говорится в сообщении. Сотрудники МЧС проводили деблокировку пострадавших. «ВАЗ 2113» эвакуирован на спецстоянку.

Подросток пояснил, добавили в ГАИ, что они выехали на дорогу покататься. По словам его матери, девятиклассник купил автомобиль самостоятельно, ездить ему разрешали. Решается вопрос о привлечении законных представителей к административной ответственности.

В ГАИ отметили, что транспорт не был зарегистрирован в установленном порядке и эксплуатировался с подложными номерами.