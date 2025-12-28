«Помои» льют с экрана

ИИ-животные, фейковые видео катастроф, умственная «гниль» и миллионы просмотров — YouTube захватывает поток сгенерированного контента. Так, каждый пятый ролик, который платформа рекомендует новым пользователям, это видео, созданное искусственным интеллектом. При этом свыше трети из них — абсурдные брейнрот-ролики, показало исследование компании Kapwing. Такой контент также называют AI-slop или же «ИИ-помои».

Аналитики нашли почти 300 популярных авторов, которые делают ставку исключительно на сгенерированный контент. Их суммарная аудитория — сотни миллионов подписчиков. По оценке Kapwing, такие каналы ежегодно зарабатывают десятки миллионов долларов. Как пишет The Guardian, такие видео популярны по всему миру, но чаще всего их делают в Индии, странах Африки, Бразилии, Вьетнаме и Восточной Европе. ИИ упрощает производство контента и снижает порог входа, пояснил генеральный директор университета Zerocoder Кирилл Пшинник: «Мы сейчас наблюдаем не смерть интернета от ИИ-контента, а, можно сказать, кризис его экономики. Искусственный интеллект резко обрушил стоимость производства контента, а алгоритм по-прежнему поощряет удержание внимания и частоту просмотров, а не смысл. В результате выигрывает не тот, кто делает более качественный и хороший материал, а тот, кто штампует его больше и быстрее. Я думаю, что многие слышали про такое понятие, как "контент-завод". Собственно, это история про то, что можно делать много, быстро и общем-то не заморачиваться со смыслом и качеством.

На мой взгляд, угроза здесь вполне реальная, если платформы-дистрибуторы контента не перенастроят стимулы, подборки все больше будут напоминать шум, а доверие пользователей продолжит падать. Но это управляемая история.

Соцсети уже понимают, что если человек перестает отличать ценную информацию от мусора, то он просто уходит с этой площадки. Поэтому я думаю, что в ближайшее время платформы будут сильнее модерировать такой контент, управлять им и, собственно, пессимизировать те самые "контент-заводы" и истории, где контент создается ради него самого, а не ради смысла. При этом я не думаю, что искусственный интеллект убьет сеть, наоборот, он ее перезапустит. Он отделит массовый фон от человеческого, авторы и экспертные производители контента будут выделяться. Поэтому, на мой взгляд, здесь вопрос не в запрете, а в том, какие сигналы качества и доверия важно выстроить внутри алгоритмизации и монетизации социальных сетей и вообще дистрибуторов контента и, собственно, с ними работать».

Рынок искусственного интеллекта бурно растет. В 2025 году его объем составил около $250 млрд. А к 2030-му он увеличится еще в четыре раза, прогнозирует портал Statista. Нужно ли блогерам подстраиваться под новые реалии? Продюсер и основатель рекламного агентства PurpleDoor Алексей Пак считает, что несмотря на засилье брейнрот-роликов в ленте, инфлюенсеры сохранят свои доходы: «У социальных сетей алгоритмы построены на том, чтобы в первую очередь цеплять людей. Если ваш контент будет вовлекающим, то вам не нужны сотни миллионов идей. Почему "ИИ-фермы" делают миллионы роликов, и у нас такое огромное засилье непонятного контента? По одной простой причине — он набирает тысячи просмотров. Авторам же нужны миллионы просмотров, чтобы на этом зарабатывать деньги, поэтому и выпускаются десятки тысяч роликов AI-slop-контента, из которых что-то да залетает. При этом блогеры могут не создавать видео в таких огромных количествах, если они стараются. В чем разница между контент-мейкером от ИИ-"помоев"? Разница очень простая и связана с тем, что с помощью последнего вы не создадите сообщество».

Forbes также отмечает, что рост числа ИИ-контента снова подогрел интерес к конспирологической теории «мертвого интернета». Ее сторонники считают, что большая часть онлайн-активности — это работа ботов и алгоритмов, а живое человеческое участие уходит на второй план. Теория появилась еще до массового распространения нейросетей, но с запуском ChatGPT получила новый импульс.

Андрей Дубков