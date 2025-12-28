В Волгоградской области пациент психиатрической больницы убил санитара. Информацию «Ъ — Средняя Волга» подтвердили в региональном Следственном комитете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Волгоградской области пациент психбольницы убил санитара и сбежал

Фото: Общественное мнение, Коммерсантъ В Волгоградской области пациент психбольницы убил санитара и сбежал

Преступление было совершено 27 декабря в медучреждении в хуторе Логовском Калачевском районе. Мужчина напал на санитара с ножом, после чего сбежал из психбольницы с другим пациентом. Долго скрываться им не удалось, оба были задержаны в тот же день.

Возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Издание V1.ru сообщает, что оба пациента около года назад были переведены в лечебницу из тюремной больницы. Отмечается, что у убитого пожилого санитара обнаружили восемь ножевых ранений.

Ольга Симонова