Сергей Ардашев выиграл скиатлон на пятом этапе Кубка России
Представитель Татарстана Сергей Ардашев занял первое место в скиатлоне на пятом этапе Кубка России. Спортсмен показал время 50 минут 53,5 секунды, опередив ближайшего преследователя на 0,3 секунды.
Лыжник Сергей Ардашев (посередине)
Фото: Федерация лыжных гонок России
Второе место в гонке занял Дмитрий Жуль, финишировав за 50 минут 53,8 секунды. Третью позицию получил Павел Соловьев с результатом 50 минут 54,1 секунды.
Следующий этап соревнований запланирован на период с 15 по 18 января в Казани.
Сергей Ардашев начал свой путь в лыжном спорте в родном поселке Балезино в Удмуртии. В начале 2020-х годов спортсмен перешел в команду Республики Татарстан, представляя ее на внутренних соревнованиях.