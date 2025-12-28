Сергей Ардашев выиграл скиатлон на пятом этапе Кубка России

Представитель Татарстана Сергей Ардашев занял первое место в скиатлоне на пятом этапе Кубка России. Спортсмен показал время 50 минут 53,5 секунды, опередив ближайшего преследователя на 0,3 секунды.

Фото: Федерация лыжных гонок России Лыжник Сергей Ардашев (посередине)

Второе место в гонке занял Дмитрий Жуль, финишировав за 50 минут 53,8 секунды. Третью позицию получил Павел Соловьев с результатом 50 минут 54,1 секунды.

Следующий этап соревнований запланирован на период с 15 по 18 января в Казани.

Сергей Ардашев начал свой путь в лыжном спорте в родном поселке Балезино в Удмуртии. В начале 2020-х годов спортсмен перешел в команду Республики Татарстан, представляя ее на внутренних соревнованиях.

Влас Северин