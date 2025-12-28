В Прикамье за год увеличился надой молока

На 22 декабря 2025 года годовой валовой надой молока в Прикамье достиг 534,7 тыс. тонн. Это на 4,7 тыс. тонн больше показателя аналогичного периода прошлого года (529,9 тыс. тонн). Соответствующая сводка опубликована на сайте краевого министерства агропромышленного комплекса. Зафиксированный результат превышает показатель надоя за весь 2024 год на 23,8 тыс. тонн.

По данным министерства АПК Прикамья, первое место по валовому надою молока занял Кунгурский округ. Там этот показатель достиг 55 тыс. тонн молока с начала года. Также в тройку лидеров вошли Пермский (43,1 тыс. тонн) и Нытвенский (41,1 тыс. тонн) округа. Всего за сутки в Прикамье валовой надой составляет 1,4 тыс. тонн. При этом поголовье коров сократилось на 1188 голов до 68306 (в декабре 2024 года — 69494 голов).