Включение новых регионов в систему образования России отложили на два года

Процесс интеграции в систему российского образования Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей продлен на два года — до 1 января 2028-го. Закон подписал президент России Владимир Путин.

Изначально предполагалось, что интеграцию завершат к 1 января 2026 года. Подписанный закон предусматривает сохранение в новых регионах до 2027–2028 годов действия временных лицензий и аккредитаций, а также особых правил проведения экзаменов и приема в образовательные организации.

В законе также уточняется порядок действия лицензий и государственной аккредитации, выданных образовательным учреждениям до присоединения регионов к РФ. Такие документы будут действовать до получения временной лицензии и временной госаккредитации, но не позднее 1 января 2027 года.