На капремонт школы в деревне Немда-Обалыш в Марий Эл направят 105,7 млн рублей

На капитальный ремонт здания Немдинской средней общеобразовательной школы в Новоторъяльском районе Марий Эл выделили 105,7 млн руб. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит выполнить ремонт систем водоснабжения, канализации, отопления, электроснабжения, связи, автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения.

Работы должны начаться 3 февраля 2026 года и быть завершены до 1 августа 2026 года. Источником финансирования являются средства республиканского и районного бюджетов.

Влас Северин