Аварийные службы тепло-, водо- и электросетей Саратова переведены в режим круглосуточного дежурства. Об этом сообщил мэр города Михаил Исаев по итогам совещания с профильными заместителями и руководителями структурных подразделений.

В Саратове на круглосуточное дежурство переходят все аварийные службы

Михаил Исаев потребовал от городских служб обеспечить бесперебойную работу. Он подчеркнул, что руководители районов и предприятий не должны уходить в отпуска и обязаны нести личную ответственность за оперативность реагирования на любые аварийные ситуации.

Глава города также акцентировал внимание на необходимости продолжения работ по содержанию дорог, несмотря на зимний период. Контракты на следующий год уже подписаны, поэтому все выявленные недостатки должны быть устранены незамедлительно. Исполняющему обязанности заместителя главы Саратова по транспорту Игорю Гришаеву поручено усилить контроль за работой перевозчиков.

«Руководители районных администраций несут персональную ответственность за всё, что происходит на их территории: от уборки улиц и общественных пространств до реагирования на аварийные ситуации. Для этого необходимо ежедневно находиться на территории района, вести объезды, видеть проблемы своими глазами и решать их до появления жалоб жителей»,— сообщил Михаил Исаев.

