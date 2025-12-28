Полиция расследует кражу 300 тысяч рублей после звонка в Волгодонске

28-летний житель Волгодонска перевел мошенникам 300 тыс. руб. после звонка лжесотрудника почты. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Потерпевший обратился в дежурную часть отдела полиции и рассказал о краже крупной суммы денег. Ему позвонил якобы сотрудник почтового отделения и сообщил о посылке, для получения которой требовалось продиктовать код из SMS-сообщения.

Затем последовала классическая схема обмана: волгодонец получил уведомление о взломе аккаунта на портале госуслуг. Ему предложили связаться со службой поддержки. Лжесотрудники объяснили, что от его имени оформили доверенность на неизвестного человека, который может распоряжаться средствами заявителя, переводить их в недружественное государство и брать кредиты.

Используя психологическое давление, аферисты ввели гражданина в заблуждение. Потерпевшему предложили защитить сбережения путем перевода на специальный счет для декларирования. После этого деньги якобы должны были вернуться обратно.

Когда злоумышленник предложил доверчивому жителю оформить кредит и также перевести средства, мужчина понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Сотрудники полиции проводят оперативные мероприятия для установления обстоятельств происшествия и задержания преступников.

Валентина Любашенко