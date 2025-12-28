Бастрыкин поручил возбудить дело из-за плохого состояния дороги в Ленобласти

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за непригодного состояния дороги в Волховском районе Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 28 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Фото: соцсети

Речь идет об автодороге, ведущей в село Паша, деревню Рыбежно и ряд других населенных пунктов. Жители района рассказали в комментариях в электронной приемной главы ведомства, что в межсезонье из-за состояния полотна не могут беспрепятственно добраться до социальных объектов. Обращения по этому поводу в различные инстанции не помогли.

По словам заявителей, на дороге нет асфальтового покрытия, имеется множество ям из-за частой езды грузовиков, а в период осадков проезд затруднен из-за размытия грунта.

Председатель СКР поручил руководителю регионального управления доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела.

Артемий Чулков