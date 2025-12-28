В 2025 году трафик в пермских ТЦ снизился на 4%

С января по декабрь 2025 года трафик торговых центров Перми снизился на 4%, подсчитали аналитики IT-компании Focus Technologies. «Mall Index» (отражает количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) торговых центров крупных городов региона по итогам 2025 будет зафиксирован на 4% ниже значений 2024 года, сообщает Focus Technologies. Для большинства пермских магазинов классических категорий фиксируется снижение показателей в среднем на уровне 4-10%. Так, например, для магазинов категории Faison Retail, одной из наиболее значительных категорий в структуре операторов ТЦ, снижение показателей на рынке региона составило около 6% к уровню 2024 года, отмечает компания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По мнению руководителя направления исследований и консалтинга компании Михаила Васильева, фиксируемое снижение посещаемости — «это продолжение процессов последних нескольких лет». На падение трафика повлияло быстрое развитие онлайн-каналов продаж, которые начали фокусировать на себе существенную часть спроса.

Господин Васильев напоминает, что значимый перелом произошёл в 2022 году, когда на фоне ухода международных брендов и роста цен, маркетплейсы стали альтернативой, где можно было найти, в том числе и вещи интересующих брендов, в рамках демократичных ценовых предложений.

Среди других услуг, предоставляемых пермскими ТЦ, не показало падение общественное питание: рестораны и кафе сохраняют роль «магнита», создавая повод для визита в ТЦ. Здесь количество заказов близко к прошлогодним показателям (+0%). Также дополнительный трафик для ТЦ генерирует сфера развлечений, которую, как и питание, невозможно перенести в онлайн в чистом виде.

Качественные ТЦ с концепциями, соответствующими структуре спроса, удерживают аудиторию, остальные вынуждены ускорять переформатирование, либо неизбежен уход с рынка», — говорит аналитик Михаил Васильев.