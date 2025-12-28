В понедельник, 29 декабря, на территории Татарстана местами пройдет небольшой снег. В отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

29 декабря в Татарстане ожидаются гололедица, туман и -18 градусов

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Температура воздуха ночью составит от -18 до -9 градусов, днем прогреется до показателей от -12 до -7 градусов. На дорогах прогнозируется гололедица.

В Казани ночью и днем пройдет небольшой снег, температура составит от -16 до -9 градусов. В отдельных районах также возможен туман, а на дорогах — гололедица.

Влас Северин