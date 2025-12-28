В Сочи рядом с ТРЦ загорелись склады и автосервис

В Сочи загорелся автосервис на Транспортной улице. Огонь перекинулся на соседние складские помещения и здание, три человека пострадали, сообщила пресс-служба администрации города.

По предварительным данным, при пожаре никто не погиб. Площадь возгорания превысила 1 тыс. кв. м. В тушении огня участвуют 60 специалистов и 15 единиц техники. Пострадавших госпитализировали, их жизням ничто не угрожает, сообщили в городской администрации.

Издание Sochi1.ru сообщает, что возгорание произошло возле торгово-развлекательного центра «Олимп». По словам очевидцев, из здания ТРЦ эвакуируют людей.