В Росстандарте анонсировали изменение ГОСТов на красную икру

В России готовится обновление ГОСТов на красную икру, сообщил глава Росстандарта Антон Шалаев. По его словам, предложения о корректировке действующих стандартов касались расширения номенклатуры показателей и ужесточения требований к маркировке. Кроме того, инициаторы обновления ГОСТов предлагали уточнить нормы, регулирующие упаковку продукции, правила ее приемки, методы контроля, а также условия транспортировки и хранения.

«Здесь появился целый ряд инициатив, в том числе от отрасли, по внесению уточнений в действующие ГОСТы»,— сказал Антон Шалаев в интервью «РИА Новости».

Господин Шалаев отметил, что с 2024 года обсуждается вопрос об относительном снижении показателя массовой доли поваренной соли в икре. В настоящее время обновленная редакция ГОСТов проходит этап экспертного обсуждения.