В новогоднюю ночь в Ярославле ожидается мороз до -15°C

Температура воздуха в новогоднюю ночь в Ярославле опустится до -15°C. Такой прогноз дает областной гидрометцентр.

В понедельник, 29 декабря, в городе ожидается до -5°C. В ночь на вторник, 30 декабря, похолодает до -8°C, днем на улице будет -6°C. В ночь на среду, 31 декабря, ожидается до -10°C.

31 декабря днем прогнозируется -8°C. В новогоднюю ночь и днем 1 января на улице ожидается -15°C. В ночь на 2 января похолодает до -17°C. После этого начнет теплеть: в пятницу, 2 января, будет -10°C, в субботу, 3 января, ожидается -4°C.

На протяжении всей недели прогнозируют снегопад.

Алла Чижова