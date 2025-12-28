По решению суда с берега реки Юрюзань снесут самовольные постройки

Челябинский областной суд постановил снести самовольные постройки с берега реки Юрюзань. Решение суда необходимо исполнить за полгода, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

С иском о сносе построек в суд обратилось надзорное ведомство. Проверка подтвердила, что на берегу памятника природы бизнесмен незаконно установил восемь быстровозводимых домов и две бани. Первая инстанция, Усть-Катавский городской суд, отказала в удовлетворении требований. Прокуратура подала апелляцию, отстаивая позицию по соблюдению прав граждан на благоприятную окружающую среду. Облсуд отменил решение первой инстанции. Ответчик должен в течение шести месяцев снести постройки.