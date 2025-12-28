Путин продлил действие разрешений на оружие в ДНР и ЛНР

Президент Владимир Путин подписал закон, который продлевает срок действия разрешений на оружие в Донецкой и Луганской народных республиках до 2027 года. Закон вступает в силу 31 декабря 2025 года.

Согласно документу, граждане РФ и организации смогут хранить, носить и использовать оружие на основании разрешений, выданных украинскими органами внутренних дел, а также государственными органами ДНР и ЛНР до момента вступления закона в силу.

При этом в случае истечения срока действия разрешений с 1 января оружие необходимо сдать в полицию до получения нового документа от Росгвардии. В противном случае оружие будет изыматься. С 2027 года закон вводит запрет на хранение оружия без разрешения Росгвардии.