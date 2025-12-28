Головной компании оборонного холдинга в Перми вернули название «Мотовилихинские заводы»

АО «Специальное конструкторское бюро» (СКБ) переименовано в АО «Мотовилихинские заводы». Запись об этом была внесена в ЕГРЮЛ 25 декабря 2025 года, говорится в базе данных данным СПАРК-Интерфакс.

Одновременно 25 декабря налоговая инспекция ликвидировала другое юрлицо с таким названием - ПАО «Мотовилихинские заводы» (МЗ). Ранее суд завершил процедуру банкротства в отношении ПАО «МЗ», которая была открыта в 2018 году.

Также директор АО «СКБ» Виктор Калинин был назначен генеральным директором АО «Мотовилихинские заводы».

АО «СКБ» ранее было дочерней компанией ПАО «Мотовилихинские заводы», занималось производством артиллерии. В 2023 году имущественный комплекс обанкротившегося холдинга был продан на торгах АО «Ремдизель» (Набережные Челны). После этого СКБ стало ключевой компанией, которая получила во владение доли в других предприятиях, ранее входивших в холдинг. Сейчас 100% акций СКБ принадлежит АО «Технодинамика».