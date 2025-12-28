Беглов выразил соболезнования в связи со смертью композитора Александра Мерлина

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам скончавшегося накануне на 101-м году жизни композитора, поэта, драматурга и ветерана Великой Отечественной войны Александра Мерлина. Заявление главы города опубликовала 28 декабря пресс-служба Смольного.

Александр Мерлин родился в Ленинграде, в годы блокады служил в отряде самообороны и был награжден медалью «За оборону Ленинграда». В 1945 году принимал участие в боях против Японии.

После войны Александр Мерлин стал эстрадным исполнителем, композитором и драматургом. За многолетнюю карьеру он написал более трех тысяч произведений. Пьесы Александра Мерлина вошли в репертуар театров Петербурга и Москвы, а его песни исполняли в том числе Аркадий Райкин, Клавдия Шульженко, Эдуард Хиль, Иосиф Кобзон и Михаил Боярский.

В последние годы Александр Мерлин жил в Мюнхене, где создал и возглавлял Театр песни.

Артемий Чулков