Водитель ВАЗ погиб в лобовом столкновении с «ГАЗелью» под Березовским

Водитель ВАЗ-2114 потерял управление над автомобилем и на высокой скорости вылетел на встречную полосу движения на 43 км дороги Екатеринбург — Реж — Алапаевск, где врезался в «ГАЗель», сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области. От полученных травам 32-летний водитель ВАЗ-2114 скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. «Женщина-пассажир "ГАЗели" с травмами доставлена в лечебную организацию для оказания необходимой помощи»,— добавили в Госавтоинспекции.

На место аварии с автоинспекторами выехала следственно-оперативная группа для установки всех причин и обстоятельств ДТП. «В каком состоянии находился мужчина в момент ДТП, будет установлено по результатам химико-токсикологической экспертизы»,— пояснили в ГИБДД.

В Госавтоинспекции подчеркнули, что движение транспорта на 43 км дороги Екатеринбург — Реж — Алапаевск после ДТП регулируется инспекторами ДПС. «Организовано реверсивное движение»,— добавили в сообщении.

Василий Алексеев