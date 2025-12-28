В Самарской области возбуждено уголовное дело о гибели 8-летней девочки при пожаре

Следственное управление СКР по Самарской области возбудило уголовное дело после смерти ребенка при пожаре в Чапаевске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ

По данным МЧС, о пожаре в частном доме на ул. Суворова стало известно 27 декабря в 20:17. Площадь пожара составила 70 кв. м. В 20:44 была объявлена локализация, в 21:05 — ликвидация возгорания. Погибла 8-летняя девочка. Пострадали 3 человека.

По предварительной версии, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.

Следственным отделом по Чапаевску следственного управления СКР по Самарской области возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Проведен осмотр места происшествия, назначены первоначальные судебные экспертизы.

Сабрина Самедова