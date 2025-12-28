В Самарской области возбуждено уголовное дело о гибели 8-летней девочки при пожаре
Следственное управление СКР по Самарской области возбудило уголовное дело после смерти ребенка при пожаре в Чапаевске.
Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ
По данным МЧС, о пожаре в частном доме на ул. Суворова стало известно 27 декабря в 20:17. Площадь пожара составила 70 кв. м. В 20:44 была объявлена локализация, в 21:05 — ликвидация возгорания. Погибла 8-летняя девочка. Пострадали 3 человека.
По предварительной версии, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.
Следственным отделом по Чапаевску следственного управления СКР по Самарской области возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Проведен осмотр места происшествия, назначены первоначальные судебные экспертизы.