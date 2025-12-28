1,5 кг конопли обнаружили на чердаке у жителя села в Удмуртии

Сотрудники МВД нашли 1,5 кг конопли у 61-летнего жителя села Яган в Удмуртии во время обыска. Ранее задержанный был осужден за незаконный оборот наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Пресс-служба МВД по Удмуртии

«На чердаке бани оперативники обнаружили 1540 г высушенной конопли. Как пояснил хозяин построек, растение, содержащее наркотическое средство, он собрал на своем приусадебном участке для личного потребления»,— говорится в сообщении.

Следственный отдел МВД возбудил уголовное дело за хранение растений, содержащих наркотик, в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК, до 10 лет лишения свободы). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Владислав Галичанин